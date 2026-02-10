Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:08, 10 февраля 2026Интернет и СМИ

Тодоренко угостила знакомого чаем и чуть не убила его

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что довела знакомого до отека Квинке
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Пожалуйста, не рассказывай! / RuTube

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что однажды угостила знакомого чаем и чуть не убила его. В эфире шоу «Пожалуйста, не рассказывай!», запись которого доступна на Rutube, она заявила, что напиток вызвал у молодого человека отек Квинке — острую аллергическую реакцию, которая вызывает удушье и может привести к летальному исходу.

По словам Тодоренко, опасный случай произошел, когда она приехала в гости к знакомому. Молодой человек сообщил ей, что у него аллергия на мед, но она не поверила ему.

«Я считаю, что все болезни психосоматические (то есть вызваны эмоциональными переживаниями, стрессом — прим. «Ленты.ру»). (...) Я говорю: "Это психосоматика". Наварила чай, поставила ему, но не сказала, что там мед. Я говорю: "Попей чай". Он говорит: "О, вкусный какой, хороший"», — вспомнила телеведущая.

После этого Тодоренко уехала, а у ее знакомого начало опухать все лицо. «Он присылает мне фотографию: у него отек Квинке. Такой [спрашивает]: "Ты что, положила в чай мед?" Я такая [кричу]: "Господи!" Я чувствовала себя просто жутко», — добавила она.

В сентябре 2025 года сообщалось, что Тодоренко стала матерью в третий раз. Она родила сына в частной клинике в Майами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В РПЦ назвали ересью слова командира «Ахмата» о православии. Что он сказал о христианах и мусульманах?

    Под антироссийские санкции ЕС впервые попадут порты партнеров Москвы

    «Эйчары устали работать». Раскрыта бредовая причина, почему россияне не могут найти работу

    В столичном метро мужчина ударил подростка бутылкой по голове

    Женщинам раскрыли главный фактор преждевременного старения

    Адвокат Галицкого раскрыла имя обвиняемого в самоубийстве его жены

    Священник РПЦ высказался об отношении церкви к магическим сущностям

    Выявлено скрытое влияние постковидного синдрома на работу мозга

    Тренер сборной России оценил провал Непряевой и Коростелева в спринте

    Стало известно об эвакуации жителей российской многоэтажки после обнаружения мин в здании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok