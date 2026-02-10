Тодоренко угостила знакомого чаем и чуть не убила его

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что довела знакомого до отека Квинке

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что однажды угостила знакомого чаем и чуть не убила его. В эфире шоу «Пожалуйста, не рассказывай!», запись которого доступна на Rutube, она заявила, что напиток вызвал у молодого человека отек Квинке — острую аллергическую реакцию, которая вызывает удушье и может привести к летальному исходу.

По словам Тодоренко, опасный случай произошел, когда она приехала в гости к знакомому. Молодой человек сообщил ей, что у него аллергия на мед, но она не поверила ему.

«Я считаю, что все болезни психосоматические (то есть вызваны эмоциональными переживаниями, стрессом — прим. «Ленты.ру»). (...) Я говорю: "Это психосоматика". Наварила чай, поставила ему, но не сказала, что там мед. Я говорю: "Попей чай". Он говорит: "О, вкусный какой, хороший"», — вспомнила телеведущая.

После этого Тодоренко уехала, а у ее знакомого начало опухать все лицо. «Он присылает мне фотографию: у него отек Квинке. Такой [спрашивает]: "Ты что, положила в чай мед?" Я такая [кричу]: "Господи!" Я чувствовала себя просто жутко», — добавила она.

В сентябре 2025 года сообщалось, что Тодоренко стала матерью в третий раз. Она родила сына в частной клинике в Майами.