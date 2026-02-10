Третий соучастник покушения на российского генерала попал на видео

ФСБ показала третьего задержанного соучастника покушения на генерала Алексеева

ФСБ показала третьего задержанного соучастника покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Соответствующие кадры опубликовал ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

На видео мужчина рассказывает, что его завербовали для СБУ в сентябре 2025 года. Он признался, что следил за высокопоставленными сотрудниками и занимался подготовкой покушения на генерал-лейтенанта Алексеева.

Ранее сообщалось, что третий задержанный сын Виктора Васина — второго фигуранта дела о покушении на Алексеева. Мужчину зовут Павел Васин. Он обеспечил исполнителя покушения и его сообщника транспортными средствами для ведения наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона. Кроме того, он купил видеорегистратор и трекер для слежки за российскими военными.