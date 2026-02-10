Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

14:22, 10 февраля 2026Силовые структуры

Третий соучастник покушения на российского генерала попал на видео

ФСБ показала третьего задержанного соучастника покушения на генерала Алексеева
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ показала третьего задержанного соучастника покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Соответствующие кадры опубликовал ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

На видео мужчина рассказывает, что его завербовали для СБУ в сентябре 2025 года. Он признался, что следил за высокопоставленными сотрудниками и занимался подготовкой покушения на генерал-лейтенанта Алексеева.

Ранее сообщалось, что третий задержанный сын Виктора Васина — второго фигуранта дела о покушении на Алексеева. Мужчину зовут Павел Васин. Он обеспечил исполнителя покушения и его сообщника транспортными средствами для ведения наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона. Кроме того, он купил видеорегистратор и трекер для слежки за российскими военными.

