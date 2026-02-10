У должника на Украине конфисковали пень

Реклама

В Николаевской области Украины у должника конфисковали пень
Исполнительная служба выставила на продажу пень, который был конфискован у должника в Николаевской области Украины. Об этом сообщает УНИАН в Telegram-канале.

Стартовая цена лота – 90 гривен (160 рублей).

Уточняется, что для проведения процедуры было потрачено множество ресурсов: специалисты выехали на место, конфисковали пень, а после привлекли эксперта по оценке и административному сопровождению.

Ранее сообщалось, что на Украине арестовали имущество сына бывшего президента Петра Порошенко Алексея (оба внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) из-за уклонения от службы.

