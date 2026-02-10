Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

20:29, 10 февраля 2026Экономика

Ученый назвал истинную причину землетрясения в Анапе и Новороссийске

Ученый Вахрушев объяснил причину землетрясения в районе Анапы и Новороссийска
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: MuhsinRina / Shutterstock / Fotodom

Причиной землетрясения в районе Анапы и Новороссийска стала разрядка напряжения, накопившегося при сдвигах в земной коре. Об этом РИА Новости рассказал заведующий кафедрой географии и геоморфологии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского профессор Борис Вахрушев.

В публикации говорится, что землетрясение произошло из-за активизации зоны между Тихим океаном, Восточно-Европейской платформой и глыбой Африкано-Аравийского континента. В какой-то части произошел сдвиг, и тогда случился «понтийский эффект».

По словам ученого, по тем же причинам 2 февраля произошло землетрясение в Азовском море.

У берегов Камчатки во вторник, 10 февраля, зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,1.

