16:17, 10 февраля 2026Россия

В Госдуме предложили альтернативу паспорту

Депутаты от «Новых людей» предложили электронную карту как альтернативу паспорту
Майя Назарова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили электронную карту как альтернативу паспорту. Об этом сообщает РИА Новости.

О внедрении данного формата парламентарии попросили задуматься министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. Ему было направлено соответствующее обращение.

Авторы инициативы уверены, что использование электронной карты в качестве основного документа повысит уровень качества оказания государственных, муниципальных услуг и их доступности, сократит потерю времени при получении этих услуг, уменьшит случаи подделок удостоверений личности.

Депутаты также обратили внимание на то, что в 2013 году распоряжением правительства РФ уже была утверждена концепция введения пластиковой карты с электронным носителем информации. Однако впоследствии разработать единую концепцию документа не удалось.

Ранее в МВД рассказали, что выезд детей из России в Белоруссию и Абхазию теперь доступен только по загранпаспорту.

