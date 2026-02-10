В Госдуме предложили альтернативу паспорту

Депутаты от «Новых людей» предложили электронную карту как альтернативу паспорту

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили электронную карту как альтернативу паспорту. Об этом сообщает РИА Новости.

О внедрении данного формата парламентарии попросили задуматься министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. Ему было направлено соответствующее обращение.

Авторы инициативы уверены, что использование электронной карты в качестве основного документа повысит уровень качества оказания государственных, муниципальных услуг и их доступности, сократит потерю времени при получении этих услуг, уменьшит случаи подделок удостоверений личности.

Депутаты также обратили внимание на то, что в 2013 году распоряжением правительства РФ уже была утверждена концепция введения пластиковой карты с электронным носителем информации. Однако впоследствии разработать единую концепцию документа не удалось.

