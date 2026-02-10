Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

15:38, 10 февраля 2026Бывший СССР

В Грузии начался суд над Саакашвили

В Тбилиси начался суд над Саакашвили и оппозиционерами по делу о саботаже
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Городской суд в Тбилиси проводит во вторник, 10 февраля, заседание по делу о саботаже и призывах к государственному перевороту, фигурантами которого стали бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и лидеры оппозиционных грузинских партий. Об этом передает информационное агентство «Интерпрессньюс».

По данным агентства, Саакашвили и большинство обвиняемых по делу находятся на заседании суда.

Ранее Михаил Саакашвили обращался к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой о включении его в список гражданских пленных.

В ноябре 2025 года генпрокуратура Грузии выдвинула обвинения против Михаила Саакашвили, Зураба Джапаридзе, Георгия Вашадзе, Мамуки Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, а также Елены Хоштарии, Ники Гварамии и Никанора Мелия по делу о саботаже, содействию деятельности иностранного государства, призывах к свержению власти и финансировании действий против конституционного строя.

