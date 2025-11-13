Бывший СССР
Саакашвили просит у Зеленского статус пленного. На днях его перевели в тюрьму после трех лет в клинике в Грузии

Экс-глава Грузии Саакашвили попросил Зеленского включить его в список пленных
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Irakli Gedenidze / AP

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой о включении его в список гражданских пленных.

«(...) Включите меня, пожалуйста, как бывшего главу Одесской ОГА, как председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ (...) в список гражданских пленных», — попросил Саакашвили.

Михаил Саакашвили возглавлял Грузию с 2004 по 2013 год. После поражения его партии он покинул страну. Новые власти возбудили в отношении него несколько уголовных дел и лишили гражданства. Политик получил паспорт Украины и возглавлял администрацию Одессы. Позднее его лишили гражданства Украины, но Зеленский в 2019 году, придя к власти, вернул ему паспорт.

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Саакашвили вернули в тюрьму после лечения в клинике

12 ноября стало известно, что Михаила Саакашвили вернули в тюрьму из клиники в удовлетворительном состоянии здоровья.

«Так как состояние здоровья осужденного Михаила Саакашвили удовлетворительное и ему не требуется стационарное лечение, он был выписан из клиники гражданского сектора и вернулся в пенитенциарное учреждение № 12», — указано в сообщении Специальной пенитенциарной службы Министерства юстиции Грузии.

Отмечалось, что в учреждении Саакашвили продолжит отбывать наказание на общих основаниях.

В отношении Саакашвили возбудили новое уголовное дело

6 ноября стало известно, что в Грузии возбудили уголовное дело в отношении Саакашвили и других лидеров оппозиционных партий за призывы к госперевороту и саботажу. Об этом заявил генеральный прокурор Георгий Гваракидзе.

Ему и другим оппозиционным лидерам вменяют саботаж, содействие деятельности иностранного государства, публичные призывы к свержению государственной власти и финансирование действий против конституционного строя.

Генпрокурор Грузии уточнил, что Саакашвили транслировал свои призывы к свержению власти через посты в соцсетях и видеообращения, находясь при этом в тюрьме. Помимо Саакашвили, дела были возбуждены в отношении однопартийцев бывшего президента из «Единого национального движения» Ники Гварамии и Никанора Мелии.

Кроме того, призыв к государственному перевороту в Грузии инкриминируется Зурабу Джапаридзе из партии «Новый политический центр», Георгию Вашадзе из «Строителя стратегии», Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе из «Лело для Грузии», а также Елене Хоштарии из «Дроа».

Саакашвили обязали вернуть растраченные миллионы долларов

В конце сентября суд в Грузии обязал Саакашвили и экс-начальника его охраны Теймураза Джанашию выплатить в государственную казну до 9 миллионов лари (около 276 миллионов рублей или 3,33 миллиона долларов).

О взыскании с бывшего главы государства суммы более трех миллионов долларов ходатайствовало Министерство финансов страны. Соответствующее решение поддержал Тбилисский городской суд.

По данным агентства, оба фигуранта должны выплатить в сумме 8,4 миллиона лари. Кроме того, сам Саакашвили также обязан вернуть в бюджет 631 тысячу лари.

Саакашвили ответил суду, который вынес ему приговор о «растрате средств в период его правления». Экс-глава Грузии объявил об отсутствии денег и квартиры. Он заявил, что нынешние власти и суд Грузии «никто, несмотря на свои миллиарды».

Саакашвили назвали политическим трупом

Председатель комитета по культуре парламента Грузии Георгий Габуния ранее заявил, что Саакашвили является политическим трупом, единственная миссия которого заключается в полной ответственности перед законом за свои действия.

«Саакашвили — политический труп, его больше нет. Его единственная миссия — полностью ответить перед законом и отбыть наказание», — заявил чиновник. Габуния также назвал идеи экс-президента вредными для грузинского общества.

