Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:39, 10 февраля 2026Мир

В Кремле отреагировали на заявление Фидана о ядерном оружии для Турции

Песков: Россия заметила заявление Фидана о ядерном оружии для Турции
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Москва обратила внимание на заявление главы МИД Турции Хакана Фидана о возможности вступления республики в ядерную гонку. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков,ТАСС передает

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что режим нераспространения ядерного оружия является краеугольным камнем безопасности.

«Считаем, что все страны "ядерного клуба" будут вести себя ответственным образом, чтобы не дать ни малейшего повода и не допустить каких-либо проявлений ядерной гонки», — указал он.

Ранее глава МИД Турции в эфире телеканала CNN Türk заявил, что стране придется вступить в гонку ядерных вооружений, если в регионе у кого-то появится ядерное оружие. На вопрос журналиста: «Хотела бы Анкара в принципе обладать таким оружием?», министр ответил молчанием и улыбкой.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» отметил, что чем больше будет ядерный клуб, тем больше он будет представлять опасность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В РПЦ назвали ересью слова командира «Ахмата» о православии. Что он сказал о христианах и мусульманах?

    Под антироссийские санкции ЕС впервые попадут порты партнеров Москвы

    «Эйчары устали работать». Раскрыта бредовая причина, почему россияне не могут найти работу

    В столичном метро мужчина ударил подростка бутылкой по голове

    Женщинам раскрыли главный фактор преждевременного старения

    Адвокат Галицкого раскрыла имя обвиняемого в самоубийстве его жены

    Священник РПЦ высказался об отношении церкви к магическим сущностям

    Выявлено скрытое влияние постковидного синдрома на работу мозга

    Тренер сборной России оценил провал Непряевой и Коростелева в спринте

    Стало известно об эвакуации жителей российской многоэтажки после обнаружения мин в здании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok