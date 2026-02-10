В МИД прокомментировали позицию России по «Маршруту Трампа» в Армении

Россия готова обсуждать с Арменией форматы участия Москвы в проекте «Маршрута Трампа к международному миру и процветанию» (TRIPP). Позицию Москвы по инфраструктурному проекту в разговоре с «Известиями» прокомментировал замглавы МИД России Михаил Галузин.

«Детали армяно-американской инициативы еще предстоит изучить. Готовы консультироваться с партнерами в Ереване для обсуждения как параметров, так и возможного российского участия в том или ином виде», — заявил дипломат.

Он напомнил, что Армения состоит в Евразийском экономическом союзе, поэтому Еревану не обойтись без консультации с Россией при реализации проекта.

В начале августа представители Армении и Азербайджана при посредничестве американской стороны подписали двустороннее мирное соглашение. Ереван и Баку признали отсутствие взаимных территориальных претензий, а также договорились привлечь США для реализации транзитного маршрута TRIPP. Контроль над этим коридором фактически перешел к США, власти которых обязались проинвестировать денежные средства в реализацию проекта.