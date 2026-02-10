Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:53, 10 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В России объяснили исчезновение страны из списка угроз США

Депутат Чепа: Главной угрозой США всегда был Китай, а не Россия
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Исчезновение России из списка угроз США в докладе Пентагона не должно вводить в заблуждение, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он отметил, что в экономическом отношении главным соперником страны всегда был Китай.

«Нужно смотреть на действия, а не на слова. И пока со стороны США мы видим не так много действий в нужном направлении. Понятно, что идут переговоры. Но, если бы Украина не использовала американские разведданные, связь, частично вооружения и запчасти, наверное, ситуация была бы совсем другой», — сказал депутат.

Он добавил, что основной угрозой для США в экономическом и многих других отношениях действительно является не Россия, а Китай. Тем не менее он призвал не заблуждаться в отношении позиции США.

«Естественно, после ухода от власти демократов вектор наших отношений сильно изменился. И что-то действительно двигается в правильном направлении. Но расслабляться, входить в заблуждения не нужно», — заключил Чепа.

Ранее стало известно, что в новом докладе Пентагона о результатах первого года политики «мир через силу» Россия не указана как цель политики США по сдерживанию противников и конкурентов. Такими целями названы Китай, Иран и Венесуэла.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о взрыве танка с экипажем в Ленобласти

    Замедление Telegram и риск полной блокировки в России. Что происходит и что будет дальше

    Для россиян начали готовить новый запрет

    В России понизили курс доллара

    Избалованный жизнью в Москве европеец пожаловался на сферу услуг на родине

    В России высказались об изменении статуса русского языка в Казахстане

    В России оценили вероятность диалога с Европой

    В МИД прокомментировали позицию России по «Маршруту Трампа» в Армении

    Россияне начали активно скупать один тип машин

    Оценено будущее российских баз в Сирии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok