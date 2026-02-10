В России объяснили сбывающиеся предсказания Жириновского

Торкунов: Прогнозы Жириновского сбываются из-за интуиции, основанной на знаниях

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов объяснил сбывающиеся предсказания основателя ЛДПР Владимира Жириновского тем, что политик обладал интуицией, основанной на знаниях. Его слова приводит ТАСС.

«Здесь интуиция, конечно, играет огромную роль, но интуиция, основанная на знаниях. Он же не Ванга. Поэтому то, что видел в будущем, — это все было результатом анализа и интуиции. Без интуиции ничего бы этого не было», — пояснил Торкунов.

Ректор МГИМО обратил внимание на то, что несколько лет назад политические прогнозы Жириновского казались преувеличением с элементами экспрессии, а сейчас можно наблюдать, как они сбываются, в том числе в вопросах украинского кризиса.

Ранее в России вспомнили слова Жириновского о дате окончания специальной военной операции (СВО) на Украине. Политик рассуждал, что в ходе СВО будет несколько «острых фаз», однако конфликт завершится уже в 2026 году.