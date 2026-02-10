Умер адвокат Генрих Падва

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:46, 10 февраля 2026Бывший СССР

В России оценили новые украинские наземные дроны

ТАСС: Наземные дроны ВСУ имеют низкую живучесть, их эффективность под вопросом
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Даже самые передовые наземные робототехнические комплексы (НРТК) Вооруженных сил Украины (ВСУ), образцы которых враг анонсирует практически каждый месяц, обладают низкой живучестью. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Несмотря на то, что ВСУ значительно наращивают применение наземных дронов по всей линии боевого соприкосновения, их реальная эффективность, а также экономическая целесообразность применения находятся под большим вопросом.

Министерство обороны России регулярно сообщает об уничтожении украинских НРТК на всей территории спецоперации.

Ранее российские военные под Красным Лиманом уничтожили большую часть техники ВСУ и закрепились на окраинах города сразу с трех направлений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ситуация безысходная». Военные батальона «Азов» покончили с собой на фронте. Что об этом известно?

    В покушении на генерала ГРУ нашелся польский след

    Россия начала непомерно тратить

    Женщина ростом 196 сантиметров пожаловалась на трусливых мужчин

    Цель Украины против России описали словами «не проиграть»

    Раскрыт беспрецедентный план Евросоюза по вступлению Украины

    Отец изрезал спящую 11-летнюю дочь в российском регионе

    В России оценили новые украинские наземные дроны

    Российская тревел-блогерша побывала в США и описала жизнь там фразой «это цирк»

    Для семей с детьми введут новую выплату

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok