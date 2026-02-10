ТАСС: Наземные дроны ВСУ имеют низкую живучесть, их эффективность под вопросом

Даже самые передовые наземные робототехнические комплексы (НРТК) Вооруженных сил Украины (ВСУ), образцы которых враг анонсирует практически каждый месяц, обладают низкой живучестью. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Несмотря на то, что ВСУ значительно наращивают применение наземных дронов по всей линии боевого соприкосновения, их реальная эффективность, а также экономическая целесообразность применения находятся под большим вопросом.

Министерство обороны России регулярно сообщает об уничтожении украинских НРТК на всей территории спецоперации.

Ранее российские военные под Красным Лиманом уничтожили большую часть техники ВСУ и закрепились на окраинах города сразу с трех направлений.

