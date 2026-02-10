Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
23:31, 10 февраля 2026Россия

В России оценили заявление Каллас о списке требований Евросоюза

Пушков: Список требований Каллас не имеет отношения к реальности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале оценил заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Евросоюз намерен выставить список требований к России для урегулирования на Украине.

«Смысла в этом списке — ноль, он всем известен, основан на мифах, легендах и дурных снах брюссельской бюрократии, не имеющих отношения к реальности», — прокомментировал сенатор планы европейцев «поставить условия русским».

Пушков добавил, что появление подобного списка обусловлено желанием Евросоюза хоть как-то присоединиться к мирным переговорам.

Ранее Каллас пообещала подготовить список требований к России с уступками в рамках урегулирования конфликта на Украине. «Всем, кто сидит за столом переговоров, включая русских и американцев, необходимо понимать, что для заключения мирного соглашения необходимо согласие европейцев», — подчеркнула глава евродипломатии.

