Мир
01:49, 10 февраля 2026Мир

В России высказались о судьбе народов Кубы и Венесуэлы

Лавров: Народы Кубы и Венесуэлы должны сами решать свою судьбу
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Министр иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров в видеообращении по случаю Дня дипломатического работника высказался о судьбе народов Кубы и Венесуэлы. Обращение было опубликовано на официальном сайте Министерства.

Лавров отметил, у России в фокусе внимания — противодействие любым неоколониальным практикам, в которые входят и односторонние принудительные меры, и военные интервенции.

«В этом контексте подтверждаем солидарность с народами Венесуэлы и Кубы. Убеждены, что только они могут определять свою судьбу», — заявил Лавров.

Лавров в своем обращении также добавил, что Россия продолжает развивать разноплановые отношения с государствами Мирового большинства, среди которых Китай и Индия.

Ранее Сергей Лавров раскрыл ответ Соединенных Штатов Америки (США) на план Евросоюза по Украине.

