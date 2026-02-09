Лавров раскрыл ответ США на план ЕС по войскам на Украине

Лавров: США не поддержат интервенцию европейских войск на Украине

Ответ США на европейскую идею разместить войска на Украине в случае прекращения огня не будет положительным. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ.

Министр напомнил о заявлениях лидеров Британии, Франции и НАТО о развертывании на Украине «экспедиционных войск» с «автоматической гарантией» военной поддержки США. Лавров отметил, что Москва обсуждает этот вопрос с Вашингтоном.

«Не буду сейчас касаться темы, как мы обсуждаем это с американцами. Но мы у них спросили, правда ли это? Нисколько не сомневаюсь, что ответ для европейцев и [главы Украины] Владимира Зеленского не будет позитивным», — рассказал дипломат.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Украина и ее западные партнеры согласовали многоуровневый план обеспечения соблюдения любого соглашения о прекращении огня с Россией. По данным агентства, соглашение предполагает скоординированный военный ответ со стороны Соединенных Штатов и европейских стран на случай постоянных нарушений Россией будущего соглашения о прекращении огня.