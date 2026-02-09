Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:51, 9 февраля 2026Мир

Лавров раскрыл ответ США на план ЕС по войскам на Украине

Лавров: США не поддержат интервенцию европейских войск на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Ответ США на европейскую идею разместить войска на Украине в случае прекращения огня не будет положительным. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ.

Министр напомнил о заявлениях лидеров Британии, Франции и НАТО о развертывании на Украине «экспедиционных войск» с «автоматической гарантией» военной поддержки США. Лавров отметил, что Москва обсуждает этот вопрос с Вашингтоном.

«Не буду сейчас касаться темы, как мы обсуждаем это с американцами. Но мы у них спросили, правда ли это? Нисколько не сомневаюсь, что ответ для европейцев и [главы Украины] Владимира Зеленского не будет позитивным», — рассказал дипломат.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Украина и ее западные партнеры согласовали многоуровневый план обеспечения соблюдения любого соглашения о прекращении огня с Россией. По данным агентства, соглашение предполагает скоординированный военный ответ со стороны Соединенных Штатов и европейских стран на случай постоянных нарушений Россией будущего соглашения о прекращении огня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Компании Индии стали отказываться от российской нефти. Как это скажется на экономике России и какие партнеры остались у Москвы?

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Россия и Украина могут заключить мир уже в марте. Но есть две преграды

    Москвичам спрогнозировали ледяной дождь

    Бывший принц Эндрю предоставил финансисту-педофилу Эпштейну конфиденциальную информацию

    Названы долгосрочные последствия отказа от алкоголя

    Россиянам раскрыли способ выгодно купить жилье без ипотеки

    Врач назвал неочевидную причину импотенции у россиян до 45 лет

    Прилетевшая на Олимпиаду на частном джете конькобежка выиграла золото

    Принтеры перестали работать с Windows

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok