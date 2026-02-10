Реклама

Россия
05:03, 10 февраля 2026

В России захотели сократить срок сдачи практического экзамена в ГИБДД

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В России захотели сократить срок сдачи практического экзамена на права с полугода до 60 дней. Об этом ТАСС сообщил источник.

До этого российских самокатчиков захотели обязать получать водительские права категории М. Кроме того, кикшеринговым компаниям предлагается самим обучать пользователей с последующей сдачей экзаменов на знание правил дорожного движения в профильном ведомстве — ГИБДД.

Ранее депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, Антон Ткачев и Ярослав Самылин предложили разрешить подросткам получать водительские права с 16 лет за особые достижения.

