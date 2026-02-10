В России две мирные жительницы пострадали при атаках ВСУ

Губернатор Гладков: Две мирные жительницы пострадали при атаках со стороны ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в своем Telegram-канале, что две мирные жительницы пострадали при атаках со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«У женщины предварительно диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения головы, плеча, рук и ног», — сообщил глава региона. По его словам, сейчас она продолжает получать медицинскую помощь в больнице.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что украинские военные атаковали объект энергетики в Рыльском районе. Без электроснабжения и частично без отопления остались населенные пункты Рыльского, Глушковского, Кореневского, Хомутовского районов — это около 28 тысяч потребителей, пояснил глава приграничного региона.