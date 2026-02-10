Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Экономика
20:19, 10 февраля 2026Экономика

В российском городе прогулка матери с ребенком едва не обернулась трагедией

В Новосибирске глыба снега едва не рухнула на мать с ребенком
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Новосибирск Онлайн

В Новосибирске прогулка едва не обернулась трагедией для матери с ребенком из-за рухнувшей глыбы снега. Внимание на ситуацию в российском городе со ссылкой на местных жителей обратил портал «Новосибирск Онлайн».

Инцидент произошел возле дома, расположенного по адресу улица Адриена Лежена, 9 — за несколько секунд до того, как с крыши обрушилась глыба снега, там прошли мать и ребенок. Прохожие чудом избежали травм.

По словам жительницы Новосибирска, сообщившей о случившемся, она неоднократно обращалась в управляющую компанию с просьбой убрать снег и наледь с крыши и козырьков, однако результата это не принесло.

Аналогичная ситуация в этот же день произошла в Костроме, где ледяная глыба едва не упала на голову прохожим.

