В российском городе за день уволились три главврача

Е1.ru: В Екатеринбурге за день уволились три главврача

В Екатеринбурге за день уволились три главврача. Об этом стало известно порталу Е1.ru от источников в медицинских кругах.

По данным российского издания, речь идет об Ирине Лихачевой, которая оставила пост в «Областном клиническом медицинском центре фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний». Кроме того, уволились Роберт Соловьев из 6-й городской больницы и Евгений Барац из центральной городской больницы №7.

Лихачева руководила тубдиспансером на протяжении восьми лет. В свердловском Минздраве официальных причин ее ухода не назвали.

Как предположили сотрудники медучреждения, увольнение Соловьева связано с обысками, которые проводились в его доме.

В свою очередь, Барац оставил должность по собственному желанию.

