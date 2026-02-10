Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:12, 10 февраля 2026Россия

В российском городе за день уволились три главврача

Е1.ru: В Екатеринбурге за день уволились три главврача
Майя Назарова

Фото: Volha_R / Shutterstock / Fotodom

В Екатеринбурге за день уволились три главврача. Об этом стало известно порталу Е1.ru от источников в медицинских кругах.

По данным российского издания, речь идет об Ирине Лихачевой, которая оставила пост в «Областном клиническом медицинском центре фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний». Кроме того, уволились Роберт Соловьев из 6-й городской больницы и Евгений Барац из центральной городской больницы №7.

Лихачева руководила тубдиспансером на протяжении восьми лет. В свердловском Минздраве официальных причин ее ухода не назвали.

Как предположили сотрудники медучреждения, увольнение Соловьева связано с обысками, которые проводились в его доме.

В свою очередь, Барац оставил должность по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что главврач Чародинской больницы Дагестана уволился после интим-видео с коллегой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россияне массово жалуются на сбои в Telegram. Ходят слухи о замедлении мессенджера

    Max уже стал обязательным для россиян. Где без него не обойтись

    Раскрыта стоимость свидания в России

    В России допустили длительное сохранение ключевой ставки

    Глава Минобороны Белоусов обратился к войскам в зоне СВО

    Жители дома в российском городе застряли в пробках во дворе из-за одной вещи

    Администрация Трампа не включила Украину и Европу в список своих приоритетов

    Россиян предупредили об уголовной ответственности за празднование Масленицы

    В российском городе за день уволились три главврача

    В МИД прокомментировали покушение на генерала Алексеева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok