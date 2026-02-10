Реклама

В США назвали последствия удара ВС России по крупнейшей в Европе электроподстанции

Мартьянов: Удар по электроподстанции на Украине приведет к серьезным перебоям
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

ВС России нанесли мощный удар по подстанции в Львовской области, которая считается крупнейшей в Европе. Об этом заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала.

«Россия нанесла ночной удар по крупнейшей в Европе подстанции на 750 киловольт во Львовской области, которая играет ключевую роль в распределении электроэнергии в западных регионах Украины», — сказал он. По его словам, подстанция отвечает за прием электроэнергии из Евросоюза.

Мартьянов подчеркнул, что в результате этой атаки возникла неконтролируемая ситуация как в Восточной и Центральной Украине, так и на Западе страны. Он спрогнозировал катастрофические перебои. «Это хаос, полный хаос! (…) Но украинцы будут убеждать вас, что их система ПВО сбила все российские ракеты», — отметил он.

Ранее председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил, что ночью на 7 февраля Россия ударила по крупнейшей в Европе электроподстанции напряжением 750 киловольт. По его словам, электроподстанция во Львовской области регулирует электроснабжение в западных регионах Украины, объединяя выдачу электроэнергии из Хмельницкой, Ровенской АЭС и балансировку за счет Бурштынской ТЭС и частично Добротворской ТЭС.

