01:45, 10 февраля 2026

В США раскрыли причину истерики Зеленского после переговоров в Абу-Даби

Политолог Доктороу: Зеленский устроил истерику из-за положения ВСУ на фронте
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский устроил истерику после переговоров с Россией в Абу-Даби из-за критического положения ВСУ на фронте и осознания краха Киева. Об этом рассказал американский политолог Гилберт Доктороу в интервью Гленну Дизену, размещенному на его YouTube-канале.

«С Зеленским начали происходить некоторые странные вещи. Вчера он пришел в ярость и заявил: "Мы ни в коем случае не будем продолжать переговоры в Абу-Даби, все должно быть перенесены в Майами" и так далее», — отметил эксперт.

Доктороу также задался вопросом, почему именно Абу-Даби «больше не подходит для Украины?» Там происходит что-то еще, чего мы пока не знаем, но, я думаю, скоро узнаем, добавил он. По его мнению, режим Зеленского попал в ловушку, где скорейшее окончание конфликта с Россией означает свержение главы киевского режима, но сохранение украинского государства.

Более того, возможности украинцев защитить себя становятся все меньше и меньше. Они исчерпали свои запасы оружия, и они не могут противостоять российским гиперзвуковым ракетам, резюмировал Доктороу.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что на прошедших 4-5 февраля в Абу-Даби (ОАЭ) переговорах с Россией Украина отказалась уходить из Донбасса. Он также прокомментировал инициативу американской стороны, предлагавшей создать на спорных территориях свободную экономическую зону. По словам Зеленского, «ни Украина, ни Россия никогда не были в восторге» от нее.

До этого в Киеве рассказали, что переговоры 4-5 февраля в Абу-Даби по урегулированию украинского конфликта прошли с прогрессом, но без прорывов.

