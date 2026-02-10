Риттер: США не могут конкурировать с РФ в оружии и нуждаются в договоре СНВ-3

Военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что США не смогут в ближайшие годы достичь с Россией паритета в современных оружейных технологиях. Об этом он сказал в интервью Гарленду Никсону на его YouTube-канале.

По его словам, в связи с этим промедление Вашингтона с продлением Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) стало большой ошибкой американских чиновников.

«Это конец. (...) Мы собираемся конкурировать с Россией в оружии. Мы не сможем победить. Видите ли, (…) уже в 2022 году [президент России Владимир] Путин сказал, что получил новое оружие. И сегодня оно находится на боевом дежурстве. Россия уже выиграла этот забег», — сказал он. Риттер добавил, что Соединенные Штаты разорятся, «пытаясь наверстать упущенное».

Аналитик считает, что все это должно было побудить власти США к скорейшему заключению соглашения с российской стороной.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов назвал ДСНВ «несовершенным» договором и заявил, что США хотят более выгодного соглашения с Россией по контролю над вооружениями, которое также будет включать Китай.