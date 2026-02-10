Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Культура
20:07, 10 февраля 2026Культура

В Турции отменили концерт российской группы

В Стамбуле отменили концерт российской группы Slaughter to Prevail из-за образа
Андрей Шеньшаков

Фото: Torben Christensen / Ritzau Scanpix / Reuters

Концерты российской группы Slaughter to Prevail и польского коллектива Behemoth в Турции отменили из-за образов артистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на властей района Бешикташ.

Оба выступления должны были пройти в центре искусств Zorlu PSM в Стамбуле. Российские музыканты должны были выйти на сцену 10 февраля, поляки — на следующий день. Причиной решения стал негативный отклик у местных активистов.

«Вызвали негативную реакцию из-за несовместимости с нашими общественными ценностями. Проведение концертов, фестивалей, и прочих мероприятий на территории Zorlu PSM запрещено на период двух дней», — сообщили в управе.

Деньги за билеты покупателям вернут в рамках стандартных процедур и условий, уточнили представители площадки.

Ранее концерт культовой американской группы Limp Bizkit, который должен был пройти в Эстонии 31 мая, отменили. Музыкантов обвинили в поддержке Крыма.

