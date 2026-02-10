Полицейские арестовали и завернули в брезент пьяного иностранца в Токио

Пьяных иностранцев начали подвергать «сушификации» и уносить с улиц Японии. Об этом сообщает Tessaron News в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В начале февраля в районе Синдзюку-Син-Окубо в Токио полицейские арестовали иностранного гражданина в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы не навредить мужчине, они использовали метод «мягкого обматывания»: повалили его на землю и завернули в брезент, затем погрузили в патрульную машину. Данный способ обезвреживания фиксирует туловище и конечности, ограничивая резкие движения дебошира, но позволяя сотрудникам контролировать его дыхание и кровообращение.

Снятый очевидцами видеоролик стал вирусным в сети. Местные жители в шутку прозвали работу японской полиции с туристами «сушификацией», так как правонарушители становятся похожи на суши или ролл. Уточняется, что предъявленные обвинения и национальность задержанного гражданина неизвестны.

Ранее в Таиланде двух россиян арестовали по делу о расправе над соотечественником. Свою вину граждане России отрицают и отказываются сотрудничать со следствием.