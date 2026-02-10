Умер адвокат Генрих Падва

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:58, 10 февраля 2026Путешествия

Пьяных иностранцев в Японии начали подвергать «сушификации»

Полицейские арестовали и завернули в брезент пьяного иностранца в Токио
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Пьяных иностранцев начали подвергать «сушификации» и уносить с улиц Японии. Об этом сообщает Tessaron News в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В начале февраля в районе Синдзюку-Син-Окубо в Токио полицейские арестовали иностранного гражданина в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы не навредить мужчине, они использовали метод «мягкого обматывания»: повалили его на землю и завернули в брезент, затем погрузили в патрульную машину. Данный способ обезвреживания фиксирует туловище и конечности, ограничивая резкие движения дебошира, но позволяя сотрудникам контролировать его дыхание и кровообращение.

Снятый очевидцами видеоролик стал вирусным в сети. Местные жители в шутку прозвали работу японской полиции с туристами «сушификацией», так как правонарушители становятся похожи на суши или ролл. Уточняется, что предъявленные обвинения и национальность задержанного гражданина неизвестны.

Ранее в Таиланде двух россиян арестовали по делу о расправе над соотечественником. Свою вину граждане России отрицают и отказываются сотрудничать со следствием.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «За несколько дней до свадьбы». Стали известны подробности смерти награжденного Путиным в один день с Суровикиным экс-вагнеровца

    В покушении на генерала ГРУ нашелся польский след

    Россия начала непомерно тратить

    Варламов раскрыл влияние отъезда из России на жизнь

    Женщина получила 100 тысяч рублей за фотографию собственной руки

    В российском регионе мужчину оштрафовали за лайки под видео на Youtube

    Пьяных иностранцев в Японии начали подвергать «сушификации»

    Видео конфуза конькобежки с порванным костюмом на ягодицах завирусилось в сети

    Токаев рассказал о создании новой системы управления государством

    Студент полтора часа варился в кипятке в российском общежитии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok