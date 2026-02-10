Василий Ливанов стал терять память

Бывшая невестка Ливанова заявила, что у актера проявились признаки деменции

Народный артист РСФСР Василий Ливанов, известный по роли детектива Шерлока Холмса в советском цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», стал терять память. Об этом сообщила бывшая невестка актера Екатерина Ливанова в беседе с «Абзацем».

По словам Екатерины, артист не выходит из дома и не всегда узнает близких. «Что-то помнит, что-то не помнит. По-моему, это называется деменция», — пояснила собеседница издания. Она рассказала, что Ливанов хорошо помнит себя в молодости, но не в последние годы. Например, актер забыл, что в 2019 году снял картину «Медный всадник».

В декабре 2024 года Ливанов был экстренно госпитализирован и прооперирован в Москве. Причиной стал тромб, который закупорил артерию руки. В 2025 году актер попал в больницу с анемией, после чего сообщалось, что у него обнаружили «подозрительную опухоль», похожую на онкологическую.