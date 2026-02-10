Вдове бойца СВО пообещали госнаграду за мужа и лишили десяти миллионов рублей

В Курганской области на десять миллионов рублей обманули вдову бойца СВО

В Курганской области мошенники обманули 48-летнюю вдову павшего в зоне проведения специальной военной операции (СВО) бойца. Об этом сообщает региональное управление МВД.

По данным следствия, неизвестные позвонили женщине и сообщили, что ей необходимо получить государственную награду за супруга. Ее убедили назвать СНИЛС и электронную почту якобы для сверки данных. Затем ей прислали СМС с сообщением якобы о взломе «Госуслуг» и убедили снять деньги, чтобы положить их на безопасный счет.

Разговаривая с аферистами, она внесла деньги через банкомат, прикладывая мобильный телефон и вводя код из приложения. Затем мошенники уточнили, сможет ли женщина снять денежные средства со счета ребенка. Жительница Кургана рассказала, что для этого необходимо получить разрешение органов опеки, после чего дополнила, что уже заказала данное разрешение, так как планировала покупку квартиры, и оно будет готово в ближайшее время. Дождавшись разрешения, женщина посетила офис банковского учреждения с ребенком, где они сняли два миллиона рублей, которые она аналогичным способом внесла в банкомат.

Общая сумма ущерба составила порядка десяти миллионов рублей.

По данным следствия, мошенники начали атаковать россиян от лица Международной организации уголовной полиции (Интерпол) и полицейской службы Европейского союза (Европол).