Умер адвокат Генрих Падва

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:47, 10 февраля 2026Силовые структуры

Вдове бойца СВО пообещали госнаграду за мужа и лишили десяти миллионов рублей

В Курганской области на десять миллионов рублей обманули вдову бойца СВО
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Курганской области мошенники обманули 48-летнюю вдову павшего в зоне проведения специальной военной операции (СВО) бойца. Об этом сообщает региональное управление МВД.

По данным следствия, неизвестные позвонили женщине и сообщили, что ей необходимо получить государственную награду за супруга. Ее убедили назвать СНИЛС и электронную почту якобы для сверки данных. Затем ей прислали СМС с сообщением якобы о взломе «Госуслуг» и убедили снять деньги, чтобы положить их на безопасный счет.

Разговаривая с аферистами, она внесла деньги через банкомат, прикладывая мобильный телефон и вводя код из приложения. Затем мошенники уточнили, сможет ли женщина снять денежные средства со счета ребенка. Жительница Кургана рассказала, что для этого необходимо получить разрешение органов опеки, после чего дополнила, что уже заказала данное разрешение, так как планировала покупку квартиры, и оно будет готово в ближайшее время. Дождавшись разрешения, женщина посетила офис банковского учреждения с ребенком, где они сняли два миллиона рублей, которые она аналогичным способом внесла в банкомат.

Общая сумма ущерба составила порядка десяти миллионов рублей.

По данным следствия, мошенники начали атаковать россиян от лица Международной организации уголовной полиции (Интерпол) и полицейской службы Европейского союза (Европол).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «За несколько дней до свадьбы». Стали известны подробности смерти награжденного Путиным в один день с Суровикиным экс-вагнеровца

    В покушении на генерала ГРУ нашелся польский след

    Россия начала непомерно тратить

    Появились подробности о попытке контрнаступления ВСУ в Запорожской области

    Шансы Петросян на золото Олимпиады в фигурном катании возросли

    Раскрыты ухудшающие состояние кожи зимой популярные ошибки

    Российский «Провод» поразил тысячу целей

    В России автомобилисты стали чаще ухаживать за машинами самостоятельно

    Действия робота-доставщика в центре Москвы возмутили ГИБДД

    Союзнику России спрогнозировали скорый топливный коллапс

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok