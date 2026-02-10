В России займутся обелением рынка детских товаров

«Ъ»: Минфин оставит льготный НДС только для сертифицированных детских товаров

Условием применения льготной ставки НДС в 10 процентов для детских товаров станет в России сертификация продукции. Об этом со ссылкой на подготовленные Минфином поправки в Налоговый кодекс пишет «Коммерсантъ».

Соответствующий законопроект подготовлен в рамках мер по реализации плана кабмина РФ по обелению российской экономики, инициированных ведомством. По словам собеседника издания, шаги предпринимаются для обеспечения российского рынка детских товаров, объем которого превысил в прошлом году 4,5 триллиона рублей, безопасной продукцией.

В конце прошлого года стало известно о подготовленном правительством плане по обелению экономики, в рамках которого власти займутся реализацией комплекса мер по стимулированию перехода к безналичным формам оплаты, дающего возможность получать дополнительные доходы в бюджеты всех уровней в размере до триллиона рублей в год. Об этом рассказал в декабре вице-премьер Александр Новак. «В связи с повышением НДС нам нужно, чтобы ничего в тень не уходило, чтобы все работало легально и соответствующие доходы в бюджет поступали», — сказал тогда же президент России Владимир Путин.

Рост налога с 20 до 22 процентов не коснулся продукции, реализуемой по льготной ставке, в перечень которой входит большая часть детской продукции. Теперь для подтверждения правомерности применения ставки НДС в 10 процентов в этой сфере в Минфине предложили сделать необходимым предоставление в налоговый или таможенный орган сведений о сертификате соответствия, выданном органом по сертификации, зарегистрированным в РФ, или о декларации о соответствии, зарегистрированной национальным органом по аккредитации, либо аналогичными документами, выданными в одной из стран-участниц ЕАЭС.

В январе уже сообщалось о ряде инициатив министерства в рамках плана обеления экономики. В частности, было предложено ограничить госрегистрацию некоторых сделок с наличными между гражданами и бизнесом лимитом в 5 миллионов рублей для разовых расчетов и в 50 миллионов для общего объема таких сделок за месяц. Также предел в миллион рублей хотят установить для внесения физлицами наличных через банкоматы. Минфин 30 января подтвердил передачу мер для проработки в правительство.