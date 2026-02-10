Водонапорная башня рухнула в российском селе и оставила жителей без воды

В селе Седельниково рухнула водонапорная башня, часть жителей остались без воды

В селе Седельниково Омской области рухнула водонапорная башня, из-за чего часть жителей осталась без воды. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале.

Ведомство организовало проверку в связи с падением конструкции и прекращением подачи водоснабжения ряду улиц. Отмечается, что башня находилась в аварийном состоянии. Прокуратура уже вносила представления в администрацию Седельниковского сельского поселения и ресурсоснабжающую организацию в связи со значительным износом объекта.

После вмешательства прокуратуры органы местного самоуправления приняли меры по строительству станции водозабора, подключение к ней должно завершиться до конца дня.

Ранее в Ростовской области несколько районов остались без воды на четыре дня. Отключение связано с аварией на насосной станции.

