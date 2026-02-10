Два бойца из батальона «Азов» покончили с собой на константиновском направлении

Двое украинских военных из батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) лишили себя жизни на константиновском направлении фронта. Они покончили с собой, когда по позициям, которые они занимали, открыли огонь с двух сторон, сообщил комбат 103-го мотострелкового полка группировки войск «Юг» с позывным Моздок, передает РИА Новости.

«Мы наносили огневое поражение, и противник также наносил огонь по "азовцам". Ситуация у них была безысходная. По радиоперехвату [услышали]: сначала первый совершил самоубийство, потом второй», — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что под Константиновкой раньше были и другие представители украинского батальона. Они базировались в районе Клебан-Быкского водохранилища, но в результате давления ВС России совершили побег с позиций, оставив вместо себя менее мотивированных бойцов.

«Когда мы начали продвигаться, они начали отступать к Константиновке, а вместо себя пригнали подразделения теробороны. А они уже особо воевать не хотят», — заключил Моздок.

Ранее экс-командир «Азова» Богдан Кротевич упрекнул Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) во лжи о потерях армии России. По его словам, цифра намного меньше.