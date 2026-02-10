Выявлены неожиданные факторы риска развития пищевой аллергии

JAMA: Экзема и ранний прием антибиотиков повышают риск развития аллергии

Ученые из университета Макмастера выяснили, какие условия в первые годы жизни чаще всего приводят к развитию пищевой аллергии. Они проанализировали данные 2,8 миллиона детей по всему миру и пришли к выводу: аллергия возникает не из-за одной причины, а из-за сочетания наследственности, состояния кожи, микробиома и внешних факторов. Исследование опубликовано в JAMA Pediatrics.

Анализ 190 научных работ показал, что примерно у пяти процентов детей к шести годам появляется пищевая аллергия. Самым сильным фактором риска оказалась экзема в первый год жизни. Также вероятность аллергии выше, если у родителей или братьев и сестер уже есть аллергические заболевания.

Важную роль сыграли и сроки введения продуктов. Ученые обнаружили, что слишком позднее знакомство с аллергенами — например, арахисом, яйцами или орехами — повышает риск. Дети, попробовавшие арахис после года, более чем в два раза чаще становились аллергиками. Кроме того, использование антибиотиков в первый месяц жизни также связано с повышенным риском, вероятно, из-за влияния на формирование кишечной микрофлоры.

При этом некоторые факторы, которых часто опасаются родители, не подтвердились. Низкий вес при рождении, частичное грудное вскармливание, питание матери и стресс во время беременности не увеличивали риск аллергии. По мнению авторов, эти результаты помогут раньше выявлять детей из группы риска и точнее разрабатывать меры профилактики.

Ранее ученые выяснили, что риск развития аллергии зависит от климата и условий окружающей среды.