Назван защищающий от деменции и инсульта продукт

Диетолог Берри: Миндаль снижает риск деменции и инсульта

Регулярное употребление орехов снижает риск деменции и инсульта, считает диетолог Сара Берри. Защищающий сосуды мозга продукт она назвала в разговоре с Daily Mail.

По словам эксперта, повреждения сосудов, особенно в головном мозге, повышают риск некоторых форм деменции, инсульта, рассеянного склероза и эпилепсии. При этом регулярное употребление орехов, таких как миндаль, снижает этот риск.

«Миндаль богат полезными для сердца жирами, клетчаткой и биоактивными соединениями, которые поддерживают функцию кровеносных сосудов и сбалансированный микробиом кишечника. Эти факторы связаны с когнитивным здоровьем и риском развития деменции», — заявила специалистка.

Берри добавила, что миндаль содержит полифенолы с противовоспалительным действием и аминокислоту аргинин. Она пояснила, что это вещество участвует в синтезе оксида азота, необходимого для здоровья кровеносных сосудов.

