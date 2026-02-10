Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:42, 10 февраля 2026Мир

Захарова оценила французов фразой «под овечьей шкурой давно не волки, а тоже бараны»

Захарова: Макрон вызывает ощущение, что французы — бараны в овечьей шкуре
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон постоянно угрожает и хамит России, при этом пытаясь сохранить видимость дружеских и партнерских отношений. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что несмотря на все публичные угрозы в адрес Москвы, Макрон продолжает выдавать мандат французскому послу.

«У нас и не только у нас есть специальное выражение для этого — "волк в овечьей шкуре". Правда, у меня такое ощущение, что у них под овечьей шкурой давно не волки, а тоже бараны, учитывая, что они заявляют и что они делают», — заявила Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился, что между Москвой и Парижем действительно были контакты, которые при желании помогут наладить диалог на высшем уровне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Доставки задерживают, отделения закрывают». Бегство сотрудников из «Почты России» ускорилось. В чем причина массовых увольнений?

    Под антироссийские санкции ЕС впервые попадут порты партнеров Москвы

    «Эйчары устали работать». Раскрыта бредовая причина, почему россияне не могут найти работу

    «Почта России» опровергла новости об увольнениях в компании

    Российские чиновники потратили миллиарды рублей на машины

    Раскрыто решение для обвиняемых в хищении денег у бойцов СВО в аэропорту таксистов

    В Госдуме высказались о судьбе Telegram в России

    Турэксперт описала отдых на Кубе фразой «выглядит все очень стремно»

    Москвичам назвали дату прихода весны

    Определен скрытый фактор снижения когнитивных функций

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok