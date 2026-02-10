Экс-коммодор Джерми: Зеленский на переговорах рискует потерять Черное море

Президент Украины Владимир Зеленский выбрал стратегию повышения ставок в рамках переговоров о мирном урегулировании конфликта. Из-за этого он рискует окончательно развалить республику и потерять выход к Черному морю, от этого его предостерегает экс-коммодор ВМС Британии Стивен Джерми в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена.

«Зеленский не до конца понял, что каждый раз, когда возобновлялись переговоры, <…> предложение, сделанное украинцам, становилось все хуже. И это происходило с самого начала», — напомнил отставной офицер. По его словам, украинский лидер только усугубляет ситуацию каждый раз, когда пытается слишком жестко отстаивать свои условия. Это на руку европейским лидерам, которые выступают за затягивание конфликта.

Джерми считает, что такая тактика Зеленского приведет к самому катастрофичному сценарию для Украины из всех возможных.

«Если все будет двигаться по такой же траектории, то в результате мы получим лишь остатки Украины без Одессы, без выхода к морю и с довольно катастрофической экономикой», — подытожил эксперт.

Ранее Украина заявила о намерении получить гарантии безопасности для Одессы в рамках соглашения об урегулировании конфликта. Новое условие может объясняться тем, что без выхода к Черному морю привлекательность Украины для НАТО снижается.