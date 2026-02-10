Женщина сбросила 61 килограмм и продолжила есть фастфуд

Жительница США похудела на 61 килограмм без отказа от фастфуда

Жительница США Деми рассказала, как продолжать есть фастфуд во время похудения. Ее советами делится The Sun.

Женщина призналась, что раньше постоянно переедала. Устав от этого, она решила изменить свой рацион, при этом не отказываясь от привычной еды. С того момента она сбросила 61 килограмм.

По словам Деми, худея, можно есть даже в «Макдоналдс», главное — выбирать правильные продукты. Раньше женщина любила заказывать макмаффин со свиной котлетой, яйцом и сыром, добавлять туда картофельный оладушек и кетчуп и брать карамельный фраппе, посыпанный крошками печенья Oreo, с дополнительной порцией карамели. В результате за один завтрак Деми могла потребить больше 1500 килокалорий.

Сейчас женщина берет макмаффин без кетчупа и заменяет котлету беконом. Вместо фраппе она берет латте на обезжиренном молоке с ванильным сиропом без сахара. Такой прием пищи, по словам Деми, содержит всего 580 килокалорий.

Ранее сообщалось, что жительница США Наталия Аранда сбросила 59 килограммов благодаря некоторым продуктам из фастфуд-ресторанов. Среди них — салаты с курицей, небольшие куски жареного куриного филе, омлет или яйца, бургер в салатных листьях.

