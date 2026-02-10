Реклама

05:00, 10 февраля 2026Забота о себе

Женщины раскрыли мужчине главные секреты одной сексуальной практики

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: ORION PRODUCTION / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit задался вопросом о том, как правильно делать фингеринг, то есть стимулировать гениталии женщины пальцами. В комментариях к посту женщины поделились секретами, которые помогают сделать эту практику более приятной.

По словам автора поста, его девушке не нравится, как он делает фингеринг. «Ей кажется, будто я просто пытаюсь довести ее до оргазма, когда я ласкаю ее пальцами. (...) Я хочу научиться делать это так, чтобы для нее это было более возбуждающе», — объяснил он.

В комментариях многие женщины напомнили ему, что начинать стимуляцию половых органов женщины пальцами нужно медленно.

Постепенно наращивайте темп и обращайте внимание на то, как реагирует на это ее тело. Вибратор для пальцев — отличная игрушка, вы можете прижимать его к клитору, пока ласкаете партнершу пальцами

Decent-Green-4560пользовательница Reddit

Еще одна женщина порекомендовала ему совмещать фингеринг с оральным сексом.

Я не большая поклонница того, чтобы там были только пальцы и все. Для меня это похоже на гинекологический осмотр

RealCrazySwordGirlпользовательница Reddit
Другая предложила автору поста поэкспериментировать с позами для фингеринга.

Мне нравится вставать на колени, наклоняться и заниматься оральным сексом с мужем, поворачиваясь к нему спиной. В таком положении он будет стимулировать мой клитор пальцами, и это доставляет удовольствие обоим

Express_Candidate682пользовательница Reddit

Ранее 26-летняя девушка, которая три года состоит в отношениях с женихом, призналась, что боится смотреть на его пенис. В сети ей посоветовали обратиться к психотерапевту, однако, кроме того, дали еще одно ценное указание.

