Ирина Шейк в расстегнутой рубашке снялась в рекламе

Супермодель Ирина Шейк в рубашке с глубоким декольте снялась для рекламы

Российская супермодель Ирина Шейк в откровенном наряде снялась в рекламе люксового бренда Ermanno Scervino. Кадры опубликованы в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) звезды.

40-летняя манекенщица предстала на одном из размещенных роликов в белой расстегнутой рубашке и черном бюстгальтере. Образ дополняли облегающая кожаная юбка с разрезом и широкий ремень, а в качестве аксессуара было подобрано жемчужное колье.

Автором новой съемки знаменитости выступил модный фотограф Микаэль Дженсон.

В ноябре 2025 года Ирина Шейк высказалась о современных стандартах красоты. Супермодель отмечала, что в детстве была очень скромной. Однако со временем поняла, что любви к себе и уверенности можно научиться.