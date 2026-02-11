Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

10:06, 11 февраля 2026Ценности

Ирина Шейк в расстегнутой рубашке снялась в рекламе

Супермодель Ирина Шейк в рубашке с глубоким декольте снялась для рекламы
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк в откровенном наряде снялась в рекламе люксового бренда Ermanno Scervino. Кадры опубликованы в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) звезды.

40-летняя манекенщица предстала на одном из размещенных роликов в белой расстегнутой рубашке и черном бюстгальтере. Образ дополняли облегающая кожаная юбка с разрезом и широкий ремень, а в качестве аксессуара было подобрано жемчужное колье.

Автором новой съемки знаменитости выступил модный фотограф Микаэль Дженсон.

В ноябре 2025 года Ирина Шейк высказалась о современных стандартах красоты. Супермодель отмечала, что в детстве была очень скромной. Однако со временем поняла, что любви к себе и уверенности можно научиться.

