50-летняя Тина Канделаки опубликовала селфи без макияжа и фильтров

50-летняя телеведущая Тина Канделаки опубликовала фото без макияжа и фильтров

Российская журналистка и телеведущая Тина Канделаки показала на камеру естественную внешность. Селфи она опубликовала в сторис на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

50-летняя телезвезда разместила коллаж из двух снимков, на которых она запечатлена в черной полупрозрачной майке и с золотым колье. Так, на первом необработанном фильтрами кадре Канделаки предстала без макияжа на лице. На втором фото она продемонстрировала аккуратно оформленные брови, удлиненные с помощью туши ресницы и объемные губы, на которых была нанесена нежно-розовая помада.

В ноябре прошлого года Канделаки раскрыла секрет красоты. По ее словам, ей удается поддерживать моложавую внешность с помощью дисциплины.

