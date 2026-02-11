В России начнут разбирать иностранные самолеты для продления срока их службы

«Уральские авиалинии» анонсировали программу продления срока службы Airbus A320

Авиакомпания «Уральские авиалинии» анонсировала не имеющую аналогов в России программу продления эксплуатационного ресурса самолетов Airbus A320 свыше 96 тысяч летных часов без обращения к производителю и официального технического обслуживания. Об этом со ссылкой на пресс-службу перевозчика сообщает «Эксперт».

В целях повышения срока службы лайнеры будут разбирать для диагностики планера в авиационно-техническом центре (АТЦ) авиакомпании, а после ремонтировать в случае необходимости и собирать обратно. Как подчеркнули в компании, речь идет о выходе на новый уровень технической независимости отечественной гражданской авиации.

С 2023 года АТЦ уже проводит работы по обслуживанию и ремонту стоек шасси Airbus A320. Предполагается, что до конца года производственные мощности расширят для обслуживания стоек шасси для Boeing 737.

Теперь же компания проектирует новые цеха для углубленного ремонта агрегатов топливных, гидравлических и пневматических систем, которые станут основой полноценного цикла техобслуживания. Практическая фаза проекта стартует с осени. Этот опыт, полагают в «Уральских авиалиниях», станет большим шагом вперед для всей отечественной авиации.

В октябре прошлого года глава Росавиации Дмитрий Ядров предупредил, что до 2030 года российская гражданская авиация из-за сложностей с ремонтом может потерять 339 самолетов, то есть треть парка. Из них более 200 бортов придется на российские модели, в основном на SSJ-100, поскольку двигатели для него разработаны в сотрудничестве с французскими партнерами и на вторичном рынке их нет.

Для замены иностранных лайнеров Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК; входит в «Ростех») разрабатывает сразу несколько современных моделей самолетов. Ни одна из них еще не сертифицирована. Завершить работы удалось только по Ту-214 — модернизации советского Ту-204, в котором необходимо было заместить часть импортных комплектующих. По итогам прошлого года в России собран один Ту-214.