Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:53, 11 февраля 2026Экономика

В России начнут разбирать иностранные самолеты для продления срока их службы

«Уральские авиалинии» анонсировали программу продления срока службы Airbus A320
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Авиакомпания «Уральские авиалинии» анонсировала не имеющую аналогов в России программу продления эксплуатационного ресурса самолетов Airbus A320 свыше 96 тысяч летных часов без обращения к производителю и официального технического обслуживания. Об этом со ссылкой на пресс-службу перевозчика сообщает «Эксперт».

В целях повышения срока службы лайнеры будут разбирать для диагностики планера в авиационно-техническом центре (АТЦ) авиакомпании, а после ремонтировать в случае необходимости и собирать обратно. Как подчеркнули в компании, речь идет о выходе на новый уровень технической независимости отечественной гражданской авиации.

С 2023 года АТЦ уже проводит работы по обслуживанию и ремонту стоек шасси Airbus A320. Предполагается, что до конца года производственные мощности расширят для обслуживания стоек шасси для Boeing 737.

Материалы по теме:
«Это была невыполнимая задача» Российский пилот посадил самолет в поле и спас 167 человек. Почему он стал фигурантом дела?
«Это была невыполнимая задача»Российский пилот посадил самолет в поле и спас 167 человек. Почему он стал фигурантом дела?
18 сентября 2025
Проклятие NEO. Что не так с двигателями, на которых летает S7?
Проклятие NEO.Что не так с двигателями, на которых летает S7?
18 апреля 2025

Теперь же компания проектирует новые цеха для углубленного ремонта агрегатов топливных, гидравлических и пневматических систем, которые станут основой полноценного цикла техобслуживания. Практическая фаза проекта стартует с осени. Этот опыт, полагают в «Уральских авиалиниях», станет большим шагом вперед для всей отечественной авиации.

В октябре прошлого года глава Росавиации Дмитрий Ядров предупредил, что до 2030 года российская гражданская авиация из-за сложностей с ремонтом может потерять 339 самолетов, то есть треть парка. Из них более 200 бортов придется на российские модели, в основном на SSJ-100, поскольку двигатели для него разработаны в сотрудничестве с французскими партнерами и на вторичном рынке их нет.

Для замены иностранных лайнеров Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК; входит в «Ростех») разрабатывает сразу несколько современных моделей самолетов. Ни одна из них еще не сертифицирована. Завершить работы удалось только по Ту-214 — модернизации советского Ту-204, в котором необходимо было заместить часть импортных комплектующих. По итогам прошлого года в России собран один Ту-214.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о сливавших данные о цинковых гробах с телами бойцов СВО военкомах

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    ВСУ нанесли ракетный удар по столице российского региона

    В ЕС назвали условие поражения Украины

    Россиянам посоветовали отказаться от поездок на Кубу

    Путин наградил братьев Запашных орденом

    Россияне оценили новую коллекцию Zara в сети фразой «нам вернули 2007-й»

    Худых людей предупредили о нескольких факторах риска инфаркта

    Банк России снизил официальный курс рубля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok