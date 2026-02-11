Авария парализовала движение в части Москвы

Дептранс: На Киевском шоссе в Москве возникла многокилометровая пробка из-за ДТП

На Киевском шоссе в Москве возникла многокилометровая пробка из-за серьезной аварии. Движение в этой части города в сторону МКАД практически парализовано. О происшествии сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на эстакаде Киевского шоссе в направлении внешней стороны МКАД. Участниками дорожно-транспортного происшествия (ДТП) стали три автомобиля.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщают в дептрансе. По данным ведомства, движение в сторону МКАД затруднено на 2,2 километра. Водителей призвали выбирать пути объезда.

Портал msk1.ru уточняет со ссылкой на данные «Яндекс Карт», что затор растянулся почти на четыре километра. Некоторые водители уже около часа стоят в пробке и не могут заехать на эстакаду.

Ранее москвичей призвали отказаться от машин и пересесть на общественный транспорт из-за резкого похолодания и гололедицы на дорогах.