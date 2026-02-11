Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
14:14, 11 февраля 2026Авто

Москвичей призвали отказаться от машин

Дептранс призвал москвичей пересесть на метро из-за гололедицы
Александра Качан (Редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В четверг, 12 февраля, москвичам лучше отказаться от личных авто и пересесть на общественный транспорт. Сделать это жителей столицы призвал Дептранс в Telegram-канале.

Согласно прогнозам, погода будет неустойчивой. Утром и днем ожидается мокрый снег и потепление, а вечером — резкое похолодание и гололедица. «Совет на завтра: выбирайте городской транспорт, в первую очередь метро. Поездка будет быстрее, безопаснее и спокойнее», — отметили в пресс-службе ведомства.

Тем, кто все-таки сядет за руль, Дептранс рекомендовал не выезжать в часы разъездов, ехать медленнее и с увеличенной дистанцией, избегать резких маневров и торможений, а также очистить машину от снега и быть внимательнее.

Ранее сообщалось, что с 12 февраля, на Москву и область обрушатся мощные снегопады. При этом осадки будут смешанными — возможен снег с дождем и ледяной дождь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Студенты рассказали о своем спасении при стрельбе в техникуме Анапы

    В России из-за зумеров оказались под угрозой продажи важного препарата

    Россияне получили платежки за коммуналку с аномально высокими суммами. За какие услуги можно не платить

    Увеличилось число пострадавших при стрельбе в техникуме Анапы

    В Азербайджане назвали виновных в напряженности в отношениях с Россией

    Российские яйца ворвались на арабский рынок

    Обычный витамин оказался помощником в лечении агрессивного рака мозга

    Фристайлистка-трансгендер провалила квалификацию на Олимпиаде-2026

    Дмитриев иронично ответил на слова Каллас про освистывание вице-президента США

    Люся Чеботина высказалась о сыновьях богатых родителей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok