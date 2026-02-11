Москвичей призвали отказаться от машин

Дептранс призвал москвичей пересесть на метро из-за гололедицы

В четверг, 12 февраля, москвичам лучше отказаться от личных авто и пересесть на общественный транспорт. Сделать это жителей столицы призвал Дептранс в Telegram-канале.

Согласно прогнозам, погода будет неустойчивой. Утром и днем ожидается мокрый снег и потепление, а вечером — резкое похолодание и гололедица. «Совет на завтра: выбирайте городской транспорт, в первую очередь метро. Поездка будет быстрее, безопаснее и спокойнее», — отметили в пресс-службе ведомства.

Тем, кто все-таки сядет за руль, Дептранс рекомендовал не выезжать в часы разъездов, ехать медленнее и с увеличенной дистанцией, избегать резких маневров и торможений, а также очистить машину от снега и быть внимательнее.

Ранее сообщалось, что с 12 февраля, на Москву и область обрушатся мощные снегопады. При этом осадки будут смешанными — возможен снег с дождем и ледяной дождь.