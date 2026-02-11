Автомобиль Нетаньяху украсили перед встречей с Трампом

Нетаньяху прибыл в Белый дом на автомобиле, украшенном флагами США и Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл на встречу с президентом США Дональдом Трампом на внедорожнике, украшенном флагами обеих стран. Об этом сообщает CNN.

Репортеры телеканала запечатлели внедорожник политика с израильским и американским флагами по бокам рядом с Западным крылом, откуда он вошел в Белый дом в частном порядке на Южной лужайке.

Авторы материала указали, что на данный момент встреча закрыта для прессы.

Ранее стало известно, что Нетаньяху намерен обсудить с Трампом новую совместную военную операцию Израиля и США против Ирана. Отмечается, что премьер-министр хочет передать главе Белого дома новые разведданные, касающиеся реальных военных возможностей Исламской Республики.