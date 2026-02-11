Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:20, 11 февраля 2026Мир

Автомобиль Нетаньяху украсили перед встречей с Трампом

Нетаньяху прибыл в Белый дом на автомобиле, украшенном флагами США и Израиля
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл на встречу с президентом США Дональдом Трампом на внедорожнике, украшенном флагами обеих стран. Об этом сообщает CNN.

Репортеры телеканала запечатлели внедорожник политика с израильским и американским флагами по бокам рядом с Западным крылом, откуда он вошел в Белый дом в частном порядке на Южной лужайке.

Авторы материала указали, что на данный момент встреча закрыта для прессы.

Ранее стало известно, что Нетаньяху намерен обсудить с Трампом новую совместную военную операцию Израиля и США против Ирана. Отмечается, что премьер-министр хочет передать главе Белого дома новые разведданные, касающиеся реальных военных возможностей Исламской Республики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сабурову могут грозить проблемы на родине из-за передачи мотоциклов вагнеровцам. На него донес изгнанный из ФБК Иван Жданов

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Гоблин рассказал об удивившем его эротическом телеканале

    Москвичка завела кошек и попала в психбольницу

    Рютте ответил на вопрос о гарантиях безопасности для России

    Заявления о сроках войны Европы с Россией объяснили

    Раскрыто состояние пострадавших при нападении на российский техникум

    Рита Дакота пришла на голливудскую премию в дешевом платье

    Названы неожиданные причины повышенного газообразования

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok