19:17, 11 февраля 2026Ценности

Баронесса пришла на конференцию в наряде с белками-угнетателями и вызвала ярость

Баронесса Хейман защитила рыжих белок в платье с угнетающими их серыми белками
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Член Палаты лордов Великобритании Сью Хейман пришла на конференцию организации UK Squirrel Accord по защите исчезающего вида рыжих белок в наряде с серыми белками-угнетателями и вызвала ярость у зоозащитников. Об этом сообщает Daily Mail.

Баронессу запечатлели в фиолетовом платье люксового бренда Dolce and Gabbana, которое украшал принт в виде серых белок. При этом на мероприятии затрагивалась тема защиты аборигенного вида рыжих белок Sciurus vulgaris, которые могут исчезнуть под давлением серых сородичей Sciurus carolinensis.

Председатель благотворительной организации Upper Coquetdale Red Squirrels (UCRS) Иэн Глендиннинг назвал странным выбор образа Хейман для конференции. «Именно небольшие благотворительные организации, такие как UCRS, выполняют реальную и ценную работу по сохранению рыжих белок Мы вообще не получаем никакого финансирования, но при этом добиваемся результатов на местах, в то время как такие организации, как UK Squirrel Accord, получающие миллионные гранты, абсолютно ничего не делают», — прокомментировал он вызвавший ярость наряд.

С мнением согласились и многочисленные пользователи сети, посчитав появление баронессы полным провалом.

В ноябре 2023 года агрессивных американских белок сравнили с ХАМАС.

