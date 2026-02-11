Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Мир
08:24, 11 февраля 2026Мир

Белый дом сделал заявление о звонке Трампа в полицию из-за Эпштейна

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что не может подтвердить факт звонка президента США Дональда Трампа в полицию в 2006 году из-за преступлений американского финансиста-педофила Джефри Эпштейна. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Однако, по словам Левитт, если этот разговор действительно состоялся, это подтвердило бы заявления американского лидера о том, что он выгнал Эпштейна из своего клуба в Мар-а-Лаго. Она отметила, что телефонный разговор «мог произойти, а мог и не произойти в 2006 году», поскольку на самом деле она не знает ответа на этот вопрос.

«Я хочу сказать вам, что президент Трамп всегда заявлял, что выгнал Джеффри Эпштейна из его клуба в Мар-а-Лаго, потому что Джеффри Эпштейн был мерзавцем. И это остается правдой, и этот звонок, если он действительно состоялся, подтверждает именно то, что президент Трамп говорил с самого начала», — заключила Левитт.

Ранее стало известно, что Трамп сообщил полиции о преступлениях Эпштейна еще в 2006 году. Глава Белого дома также рассказал начальнику полиции, что выгнал Эпштейна из своего клуба в Мар-а-Лаго.

