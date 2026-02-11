Бортпроводники съели подаренные пассажиром конфеты и оказались в больнице

Стюардесс British Airways госпитализировали после приема конфет с марихуаной

Стюардессы авиакомпании British Airways попали в больницу США из-за подаренных пассажиром конфет. Об этом сообщило издание The Sun.

Во время рейса из Хитроу, Великобритания, в Лос-Анджелес, клиент авиаперевозчика отблагодарил трех бортпроводников жевательными конфетами. Члены экипажа не заподозрили подвоха и съели угощение во время межрейсового перерыва в аэропорту назначения. После приема сладостей они оказались под сильным наркотическим опьянением и были госпитализированы.

В больнице выяснилось, что они употребили продукты, содержащие до 300 миллиграммов марихуаны. Руководство компании отстранило от службы весь экипаж и отправило обратным рейсом другую бригаду. После того как здоровье пострадавших сотрудников нормализовалось, их вернули в Лондон в качестве пассажиров.

На данный момент перевозчик проводит внутреннее расследование и разыскивает мужчину, который перевозил запрещенные вещества на воздушном судне. Уточняется, что наказания для бортпроводников не последовало, так как те не знали, что едят.

Ранее 10 пакетиков кокаина случайно вывалились из брюк пассажира в аэропорту Таиланда. Мужчину опознали благодаря записи с камер видеонаблюдения.