Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:01, 11 февраля 2026Из жизни

Четырехметровые ядовитые змеи принялись размножаться на глазах у людей

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Clément Carbillet / imagebroker.com / Globallookpress.com

В провинции Краби на юге Таиланда огромные королевские кобры спаривались у обочины дороги. Об этом сообщает издание The Thaiger.

Двух четырехметровых змей заметили возле одного из сел. На глазах у людей они переплелись между собой и принялись размножаться, поэтому один из очевидцев смог снять их на видео. После публикации ролик пользовался популярностью в соцсетях.

На юге Таиланда королевских кобр традиционно почитают как священных существ и духовных хранителей земли. Во время брачного периода, который длится с января по апрель, эти ядовитые змеи бывают особенно агрессивны.

Материалы по теме:
«И как никто не погиб?» Как снимали самый опасный фильм, в котором сотни львов чуть не лишили лица будущую жену Бандераса
«И как никто не погиб?»Как снимали самый опасный фильм, в котором сотни львов чуть не лишили лица будущую жену Бандераса
11 января 2023
Фантастические твари. Милые с виду животные способны навредить целым континентам. Почему в этом виноваты люди?
Фантастические твари.Милые с виду животные способны навредить целым континентам. Почему в этом виноваты люди?
19 сентября 2021

Яд королевских кобр вызывает паралич дыхательной мускулатуры и остановку дыхания. Через 15 минут после укуса наступает смерть. В природе королевские кобры питаются преимущественно змеями других видов.

В 2019 году сообщалось, что в Китае мужчину укусила королевская кобра, когда он позировал с ней для фотографии. Спасти его не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «"Воскрес" вопреки последним вбросам». Рамзан Кадыров показал кадры ужина с сыном Адамом на фоне слухов о ДТП с его кортежем

    Россияне получили январские квитанции за коммуналку с неадекватно высокими суммами. Сколько теперь просят за ЖКУ

    В России появилась возможность сэкономить сотни тысяч на сложных операциях

    НАТО предрекли превращение в европейский проект

    Россиян предупредили о рисках чистки зубов сразу после еды

    Россиянин описал законы штата США фразой «цирк без коней»

    В Киеве заподозрили США и Европу в желании помешать Украине восстановиться в будущем

    Названы недостатки почти идеального кроссовера Belgee

    Четырехметровые ядовитые змеи принялись размножаться на глазах у людей

    Названа странная сексуальная привычка зумеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok