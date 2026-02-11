Четырехметровые ядовитые змеи принялись размножаться на глазах у людей

В провинции Краби на юге Таиланда огромные королевские кобры спаривались у обочины дороги. Об этом сообщает издание The Thaiger.

Двух четырехметровых змей заметили возле одного из сел. На глазах у людей они переплелись между собой и принялись размножаться, поэтому один из очевидцев смог снять их на видео. После публикации ролик пользовался популярностью в соцсетях.

На юге Таиланда королевских кобр традиционно почитают как священных существ и духовных хранителей земли. Во время брачного периода, который длится с января по апрель, эти ядовитые змеи бывают особенно агрессивны.

Яд королевских кобр вызывает паралич дыхательной мускулатуры и остановку дыхания. Через 15 минут после укуса наступает смерть. В природе королевские кобры питаются преимущественно змеями других видов.

В 2019 году сообщалось, что в Китае мужчину укусила королевская кобра, когда он позировал с ней для фотографии. Спасти его не удалось.

