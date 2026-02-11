Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

06:53, 11 февраля 2026Мир

Американский военный заявил об эскалации Западом конфликта на Украине

Дэвис: Слова Лаврова об эскалации Западом конфликта на Украине являются правдой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров прав, говоря о желании Запада продолжать эскалацию украинского конфликта, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Rachel Blevins.

По его словам, западные страны делают абсолютно противоположное. «Не показывают, что они хотят снизить напряженность, а хотят сохранять накал», — подчеркнул он.

Девис добавил: западные лидеры по-прежнему «надеются на чудо» в виде поражения России, а плана по завершению конфликта у них и вовсе нет.

Ранее аналитик Час Фридман заявил, что Украине придется отдать России что-то еще, кроме потерянных земель.

