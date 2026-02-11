Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

06:00, 11 февраля 2026Интернет и СМИ

Девушка объявила войну надоедливой птице и проиграла

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Jennifer Brückner / dpa / Globallookpress.com

Пользовательница Reddit с ником Chelseatheus рассказала о короткой битве с надоедливой птицей — голубем, постоянно сидевшим на карнизе окна ее квартиры, и испражнявшимся на него. Автор поста призналась, что не смогла выйти победительницей из схватки с птицей.

Девушка рассказала, что сначала она решила стучать кулаком по стеклу, чтобы спугнуть голубя. «Мы живем в шумном городе, и этому ублюдку было наплевать на стук. Я начала стучать активнее, на что мой партнер заметил, что я таким образом просто разобью окно. Я рассмеялась и продолжила, потому что я очень маленькая и слабая. И вдруг стекло разлетелось вдребезги», — написала автор.

Однако даже после этого голубь остался сидеть на прежнем месте. Испугавшись, что птица может порезаться, девушка начала медленно собирать осколки с карниза.

«На тот момент у меня совершенно ничего не было под рукой, кроме лежавшего рядом с кроватью фаллоимитатора. Поэтому я взяла его и осторожно столкнула птицу с карниза им. В ходе этого мероприятия ни один голубь не пострадал», — заключила девушка.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как стал жертвой харассмента со стороны собственных домашних птиц. По словам фермера, проблема возникла после отселения из курятника чрезмерно агрессивного петуха.

