Дмитриев иронично ответил на слова Каллас про освистывание вице-президента США

Дмитриев ответил на слова Каллас о Вэнсе фразой «провоцирует папочку Трампа»

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас провоцирует команду американского лидера Дональда Трампа. Об этом в соцсети X высказался спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Представитель российского лидера иронично ответил Каллас на слова о том, что неодобрительный гул зрителей в адрес американского вице-президента Джей Ди Вэнса на церемонии открытия Олимпийских игр — это проявление «европейской гордости». «Кая Каллас провоцирует папочку Трампа и его команду», — написал Дмитриев.

Глава РФПИ добавил, что своими высказываниями глава дипслужбы ЕС может скоро «познать FAFO» (сленговая аббревиатура, означающая «поваляй дурака — узнаешь»).

Ранее Каллас назвала освистывание вице-президента США Джея Ди Вэнса на церемонии открытия зимних Олимпийских игр проявлением «европейской гордости». «Конечно, у нашей публики тоже есть гордость, европейская гордость. И это заметно», — сказала Каллас, комментируя инцидент. Она напомнила, что Европа ранее слышала «много не очень приятных слов» от США.