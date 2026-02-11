Дмитриев заявил, что Трамп борется с сатанинским крылом либерального Запада

Американский президент Дональд Трамп борется с сатанинским (движение признано в России экстремистским и запрещено, включено в перечень террористов и экстремистов) крылом либерального Запада, заявил специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Об этом он написал в социальной сети X.

Политик прокомментировал заявление конгрессвумен Анны Паулины Луны, которая отметила, что Трамп «не играл в игру» скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна и его сообщницы Гислейн Максвелл. По ее словам, он помогал разоблачить Максвелл.

«Трамп борется с сатанинским крылом либерального Запада», — высказался Дмитриев.

Ранее сообщница Эпштейна предложила Трампу очистить его имя от любых обвинений.