Джиган высказался о подарках Оксане Самойловой от других мужчин

Рэпер Джиган резко высказался относительно внимания других мужчин к его жене

Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, известный под псевдонимом Джиган, высказался о подарках от других мужчин его жене, Оксане Самойловой. Данный комментарий он дал в программе «proПуск» на YouTube.

Ведущий шоу Гера Иващенко поднял вопрос о внимании, которое Самойловой оказывают другие мужчины. Так, он напомнил, что предпринимательница дорогостоящий браслет на одном из светских мероприятий. В свою очередь 40-летний исполнитель резко отреагировал на данный инцидент.

«Они могут дарить что угодно, те коршуны и падальщики, что кружат рядом с Оксаной», — высказался Джиган, пригрозив ухажерам печальным концом.

В декабре 2025 года Самойлова высказалась о разводе с Джиганом словами «он мне ничего не дарил». «Он мне ничего не дарил, только я ему: машины, часы. Я изначально такая, что за семью буду сражаться до последнего. Поэтому всем ущербным мужикам посвящается мой спич. Я с удовольствием уступлю это сильное место реально сильному мужчине», — подытожила знаменитость.